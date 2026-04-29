Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть парижский клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 24-летний француз рассматривает вариант со сменой команды после сезона-2025/26. В Париже вратарь так и не сумел закрепиться в статусе основного, уступив конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

Последний раз Шевалье появлялся на поле ещё в январе. В состав «ПСЖ» француз перешёл летом 2025 года из «Лилля», однако стабильного места в основе получить не смог.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 17 матчей во всех турнирах.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к Шевалье проявляет лондонский «Тоттенхэм», который может предпринять попытку подписать игрока летом.