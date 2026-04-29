Французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам «ПСЖ» после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии». Парижане в результативной встрече одержали победу со счётом 5:4.

Российский голкипер Матвей Сафонов получил от экспертов пять баллов из десяти. Самые низкие оценки в составе французского клуба были выставлены защитникам Маркиньосу, Вильяму Пачо и Нуну Мендешу — каждый из них получил по три балла.

Одним из лучших игроков встречи признан Усман Дембеле, чьи действия эксперты оценили в восемь баллов. Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» заработал Хвича Кварацхелия — грузинский полузащитник получил девять баллов.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет 6 мая в Мюнхене.