Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал свой комментарий после поражения от «ПСЖ» (4:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.  Игра прошла в Париже 28 апреля.

Мануэль Нойер

«Да, этот результат, как поражение со счетом 0:1.  Сегодня много всего произошло.  Много драмы.  Мы можем играть гораздо лучше в обороне.  Пять пропущенных голов — это недостаточно хорошо для защиты и вратаря.  Это совершенно ясно.  Но мы все равно не будем прятать голову в песок и будем смотреть вперед.

Пропустить пять голов и не сделать ни одного сэйва?  Да, это тяжело.  Вы видели голы.  Было трудно успеть коснуться мяча.  Два из них были близкими.  Иногда нам просто не везло.  В любом случае, авторы голов — футболисты мирового класса.  Возможно, на следующей неделе дома все будет по-другому», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.