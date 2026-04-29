Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал свой комментарий после поражения от «ПСЖ» (4:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Париже 28 апреля.

«Да, этот результат, как поражение со счетом 0:1. Сегодня много всего произошло. Много драмы. Мы можем играть гораздо лучше в обороне. Пять пропущенных голов — это недостаточно хорошо для защиты и вратаря. Это совершенно ясно. Но мы все равно не будем прятать голову в песок и будем смотреть вперед.

Пропустить пять голов и не сделать ни одного сэйва? Да, это тяжело. Вы видели голы. Было трудно успеть коснуться мяча. Два из них были близкими. Иногда нам просто не везло. В любом случае, авторы голов — футболисты мирового класса. Возможно, на следующей неделе дома все будет по-другому», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.