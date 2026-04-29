Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о матче против «Баварии» (5:4).

Маркиньос

«Все любители футбола получили удовольствие от просмотра этого матча.  Играть в таком матче — настоящее удовольствие.  Это те матчи, о которых мечтаешь весь год.

Обе команды имеют менталитет — ничего не отдавать и идти вперед.  Это был красивый матч, и там будет так же.  У нас есть небольшое преимущество, нужно поехать туда с правильным настроем, чтобы победить.

Хакими?  На поле он сказал, что это были судороги.  Больше информации будет позже», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.