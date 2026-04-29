Нападающий «Баварии» Гарри Кейн подвел итог матча против «ПСЖ»(4:5) в полуфинале Лиги чемпионов.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Вы увидели две команды высокого уровня в атаке и в переходной фазе. В целом, если посмотреть на их голы, пенальти был слишком легким, но мы могли решать исход игры раньше.

Мы боролись, цеплялись и в итоге остались в игре. Несмотря на девять забитых мячей, я считаю, что игра в обороне была великолепна. Иногда нападающие выходят на первый план, но защита сегодня сыграла потрясающе.

Всегда есть что-то, в чем нужно совершенствоваться. Мы отправляемся на "Альянц Арену", и нам нечего терять, мы наиболее хороши при интенсивной и силовой игре. Дальше пройдет тот, кто воспользуется своими моментами на следующей неделе, и мы надеемся, что болельщики поддержит нас, и это нас подстегнет», — цитирует Кейна ВВС.

Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.