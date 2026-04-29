Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал критику в свой адрес.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Я просто не обращаю внимания на критику. Не слышу, не читаю и не слушаю, поэтому сложно сказать, к чьим словам стоит прислушиваться. Могу прислушаться к экспертному мнению, согласиться или не согласиться с ним», — заявил Карпин в интервью на YouTube-канале «Трибуна».

В мае и июне сборная России примет участие в трех товарищеских матчах. 28 мая в Каире команда сыграет с Египтом, 5 июня в Волгограде — с Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — с Тринидадом и Тобаго.