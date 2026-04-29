Участие защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» остается неопределенным, сообщает RMC Sport.
В первом матче, на 87-й минуте, футболист получил травму задней поверхности бедра, но продолжил игру, так как парижская команда использовала все доступные замены.
После первичного обследования, проведенного утром 29 апреля, исключена возможность банальных судорог. Днем марокканского игрока ждет дополнительное медицинское обследование.
Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене. До этого «ПСЖ» предстоит сыграть 2 мая против «Лорьяна» в рамках Лиги 1.