Участие защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» остается неопределенным, сообщает RMC Sport.

Ашраф Хакими globallookpress.com

В первом матче, на 87-й минуте, футболист получил травму задней поверхности бедра, но продолжил игру, так как парижская команда использовала все доступные замены.

После первичного обследования, проведенного утром 29 апреля, исключена возможность банальных судорог. Днем ​​марокканского игрока ждет дополнительное медицинское обследование.

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене. До этого «ПСЖ» предстоит сыграть 2 мая против «Лорьяна» в рамках Лиги 1.