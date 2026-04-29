Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле подвел итог матча против «Баварии» (5:4).

Усман Дембеле globallookpress.com

«Две большие команды, которые атакуют и не задают лишних вопросов.  Это полуфинал Лиги чемпионов.  Мы довольны результатом, хотя при счете 5:2 мы чуть-чуть бросили играть.  Не хватило всего понемногу.

Это был невероятный матч.  Мы поедем в Мюнхен, чтобы выиграть и выйти дальше.  Мы не будем менять нашу философию: будем атаковать, и они будут атаковать», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Ответный поединок состоится в Мюнхене на следующей неделе, 6 мая.