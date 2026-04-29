Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре ПСЖ и «Баварии» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещё никогда не видел. Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещё интереснее будет, потому что всё решаться будет в Мюнхене.

И в этом смысле у "Баварии" даже есть преимущество, потому что "Бавария" в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдётся тоже. Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всё решаться там будет», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

Ответный матч между «Баварией» и ПСЖ состоится 6-го мая в Мюнхене (Германия).