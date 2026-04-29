«Атлетико» намерен отказаться от предложения в размере около 150 миллионов евро за спортивные права на Хулиана Альвареса, сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, испанский клуб твердо намерен сохранить 26-летнего аргентинского футболиста. Альваресом интересуются «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ», но даже такое щедрое предложение не сможет убедить клуб расстаться с игроком.

В сезоне 2025/26 Альварес, выступающий за «Атлетико» с августа 2024 года, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2030 года.