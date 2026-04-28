Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов завершил сезон досрочно из-за травмы.

Вадим Ульянов globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний вратарь получил повреждение в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» и больше не сможет помочь команде в текущем чемпионате. У футболиста диагностирована травма бедра, а сроки восстановления составят примерно 3–4 недели.

В клубе рассчитывают, что Ульянов полностью восстановится к началу летних предсезонных сборов и вернётся к тренировкам вместе с командой.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 13 матчей в РПЛ, в трёх из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.