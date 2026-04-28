Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижского клуба на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, голкипер вошёл в окончательный список и сможет принять участие в предстоящей встрече. По информации источника, Сафонов должен начать матч в стартовом составе.

Также в заявку «ПСЖ» попал полузащитник Витинья, участие которого ранее находилось под вопросом из-за повреждения.

Напомним, парижане являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.