Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижского клуба на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Как сообщает пресс-служба французского клуба, голкипер вошёл в окончательный список и сможет принять участие в предстоящей встрече. По информации источника, Сафонов должен начать матч в стартовом составе.
Также в заявку «ПСЖ» попал полузащитник Витинья, участие которого ранее находилось под вопросом из-за повреждения.
Напомним, парижане являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.