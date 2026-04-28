«Реал» обеспокоен высоким уровнем травматизма в команде за последние два сезона, сообщает Marca.

Вчера стало известно, что защитник клуба Эдер Милитао снова получил травму бедра и будет восстанавливаться около пяти месяцев. Нападающий Килиан Мбаппе также получил повреждение и, возможно, пропустит остаток сезона.

В этом сезоне футболисты «Реала» получили уже 55 травм, а в прошлом их было 63. Для сравнения, за эти два года у «Атлетико» было зафиксировано 65 случаев травматизма, а у «Барселоны» — 82.

Больше всего игроков «Реала» травмировались в ноябре — 11 случаев. В октябре, декабре, январе и феврале количество травм составляло 7. Только Винисиус Жуниор, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия Торрес и Браим Диас не получили ни одной травмы в этом сезоне.

Чтобы улучшить ситуацию с травмами, 4 января «Реал» назначил Нико Михича новым руководителем медицинского подразделения клуба.