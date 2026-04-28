Бывший футболист сборных СССР и сборной России Александр Мостовой высказался о потенциально возможной работе в «Пари НН».

«Я бы рассмотрел предложение "Пари НН".  Но оказывается ведь, что я не могу быть главным тренером.  У нас людям, которые забили голов больше, чем людей на стадионе бывает, нужно лицензии получать.  А те, кто по мячу не знают как ударить, рассказывают о футболе.  Парадокс.  Но я-то спокоен, 15 лет в Европе отыграл — все знаю», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пост главного тренера «Пари НН» освободился после увольнения белоруса Алексея Шпилевского.  Мостовой отучился на тренера, но пока что так нигде и не работал.