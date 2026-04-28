Мадридский «Реал» не планирует расставаться с украинским голкипером Андреем Луниным по окончании сезона.

Как сообщает The Athletic, руководство «сливочных» положительно оценивает выступления 27-летнего вратаря в последних матчах. Особенно в клубе остались довольны его игрой во встрече 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса», завершившейся ничьей со счётом 1:1.

Отмечается, что и сам Лунин заинтересован в продолжении карьеры в мадридском клубе. Контракт украинского голкипера с «Реалом» действует до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 11 матчах во всех турнирах. За это время он пропустил 21 мяч, при этом ни разу не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.