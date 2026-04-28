«Бавария» нацелена продлить соглашение с форвардом Гарри Кейном после сезона-2025/26. Об этом сказал член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Приглашение Кейна в "Баварию" было крупным успехом в истории клуба. Хорошо известно, что у него был пункт о выкупе. Он не активировал его, что сигнализирует о том, что он определенно останется в Мюнхене. И теперь соответствующее руководство в операционной области, как и было согласовано, проведет с ним переговоры после завершения сезона с четкой целью продлить контракт, потому что Харри претерпел еще одну трансформацию под руководством Венсана Компани.

Он всегда был великим нападающим, забивавшим много голов, но теперь он плеймейкер, опускающийся в полузащиту и использующий свои прекрасные длинные передачи, чтобы выводить на ударные позиции Майкла Олисе и Луиса Диаса. Это очень важно для нашего стиля игры», — цитирует Румменигге T-Online.

Кейн выступает за «Баварию» с августа 2023 года. Его соглашение истекает летом 2027 года.

В сезоне-2025/26 «Бавария» досрочно завоевала чемпионский титул.