Бывший главный тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард может в ближайшее время вернуться к тренерской работе в Англии.

Как сообщает The Independent, 45-летний специалист получил предложение возглавить «Бристоль Сити», который выступает в Чемпионшипе. Сейчас в тренерском штабе клуба работает Рой Ходжсон.

Последним местом работы экс-капитана «Ливерпуля» был саудовский «Аль-Иттифак».

На данный момент «Бристоль Сити» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа и уже потерял шансы на выход в Премьер-лигу в текущем сезоне.