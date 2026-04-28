Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящем матче против «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это лучшая часть сезона, все настроены на победу. Мы знаем, за что играем. Завтра у нас есть шанс сделать что-то особенное. Это очень важно, как я уже сказал, мы находимся в отличном положении. Мы хотим сделать последний шаг и добиться чего-то действительно грандиозного.

Тот факт, что "Арсенал" никогда не выигрывал этот турнир будет преследовать нас до тех пор, пока мы его не выиграем, и с этим придётся смириться. Это часть футбола, часть пути. Но у нас всё хорошо», — приводит слова Эдегора пресс-служба УЕФА.

Матч между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится в среду, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.