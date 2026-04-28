Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о своей ближайшей карьерной цели.

«Моя цель — сыграть на чемпионате мира, но сначала я должен показывать хорошие результаты в своем клубе.

Попасть в национальную сборную будет непросто. Мне нужно найти свой ритм и играть за клуб стабильно, чтобы это произошло.

Из-за травм я пропустил несколько вызовов, а в такой команде, как сборная Аргентины, нельзя позволять себе сбавлять обороты. Я должен доказать тренеру, на что способен», — приводит слова Дибалы журналист Полло Альварес.

В нынешнем сезоне Дибала провел 23 матче, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.