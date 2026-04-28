Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил уверенность, что полузащитник «Милана» Лука Модрич сумеет восстановиться к чемпионату мира 2026 года.

40-летний хавбек получил травму в матче 34-го тура Серии А против «Ювентуса» после столкновения с Мануэлем Локателли и был вынужден покинуть поле. Позже СМИ сообщили, что Модричу предстоит операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона за «Милан». При этом ожидается, что футболист вернётся к мундиалю и, возможно, будет играть в защитной маске.

«Я пожелал Луке успешной операции и скорейшего восстановления. Уверен, он сделает всё возможное, чтобы подойти к чемпионату мира в оптимальной форме», — цитирует Далича ВВС.

В текущем сезоне Модрич сыграл за «Милан» 36 матчей, забил два мяча и сделал три ассиста.

На ЧМ-2026 Хорватия попала в одну группу с Англией, Ганой и Панамой.