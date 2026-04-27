Заслуженный тренер РФ Юрий Сёмин считает, что в чемпионате России нет сейчас команд сильнее и стабильнее, чем «Зенит» и «Краснодар», и то, что они ведут борьбу за золото, — это абсолютно заслуженно.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Чемпионская гонка в РПЛ очень интересная. Уверен, что до последнего тура будет борьба и неясность. И это очень хорошо. "Краснодар" и "Зенит" превосходят всех по уровню состава и стабильности. При этом очень сложно отдать кому‑то предпочтение в этой гонке. Этим и интересен наш чемпионат», — сказал Сёмин «СЭ».

После 27 туров лидирует команда Мурада Мусаева с 60 очками, а «Зенит» (59) — второй.