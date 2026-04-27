РФС обнародовал расписание матчей сборной России на предстоящий сбор, который состоится в конце мая — начале июня.

Национальная команда сыграет три поединка. 28 мая в Каире состоится матч с Египтом, 5 июня в Волгограде сборная встретится с Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде сыграет с Тринидадом и Тобаго.

На данный момент сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Во время последнего сбора в конце марта национальная команда одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали — 0:0. Оба матча прошли на территории России.