Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о важности победы своей команды в 27‑м туре РПЛ над московским «Локомотивом» со счётом 3:0.

«Мы свою работу делаем. Как правило, стараешься в таблицу не смотреть. Есть матч, который нужно выиграть. Сейчас уже реально неважно, какой у тебя соперник. Любое очко — на вес золота. Три очка с "Локомотивом" — как раз именно такие», — сказал Песьяков «Чемпионату».

В этом матче за самарский клуб забивали Иван Олейников (31‑я минута) и Амар Рахманович (53‑я минута). Эти три очка позволили «Крыльям Советов» переместиться на 11‑е место в таблице РПЛ с 26 очками. В 28‑м туре команда сыграет дома против «Спартака».