Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своими эмоциями от победы родного «Зенита» над «Ахматом» (2:0) в 27‑м туре РПЛ и снова затронул тему не самой высокой эффективности нападающего Александра Соболева.

Александр Соболев globallookpress.com

За три тура до конца чемпионата продолжает лидировать «Краснодар», а «Зенит» отстаёт от него на одно очко. В следующем туре команда Сергея Семака отправится в гости к ЦСКА, а «быки» поедут на выезд к «Акрону».

«Дома "Зенит" победил "Ахмат" — 2:0. В принципе судьбу встречи предопределили два быстрых гола хозяев. Я все ждал, когда Дивеев забьет или отдаст результативную передачу. Вот он и сработал, сделал скидку на Соболева. А через три минуты отличился Луис Энрике.

С первых минут играл молодой Кондаков. Произвел хорошее впечатление. Он абсолютно ничего не испортил. Напротив, был настырен, выигрывал единоборства, обострял. Так что молодой парень потихоньку завоевывает место в основном составе. Глушенков пропустил встречу из-за перебора карточек. Так вот игра Кондакова — вызов для него!

Соболев забил. Нужно говорить не только о его заслуге, но и о великолепном пасе Дивеева. В прошлом обзоре я заметил, что когда Александра не снабжают пасами, он "молчит".

При этом определенная статистика подрубает его авторитет. Когда Вендел покидал поле, на экране высветилась цифра — 94 процента точных передач! А знаете какой показатель у Соболева? 64 процента... Такая вот разница. Я не спорю, Александр — трудяга, в старании ему точно не откажешь. Но брака в его действиях тоже, увы, хватает.

Во втором тайме у "Ахмата" были перспективные подходы, грозненцы создавали напряжение. Почему? Забив два гола, "Зенит" посчитал, что игра уже сделана, и думал о следующем туре — о матче с ЦСКА. В итоге питерцы свое преимущество не развили», — сказал Орлов в интервью «СЭ».