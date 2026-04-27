Бразильский форвард «Сантоса» Неймар не явился на тренировку команды, при этом причины его отсутствия на данный момент остаются неизвестными.

Как сообщает ESPN, 34-летний нападающий должен был работать в группе футболистов, не принимавших участия в матче против «Байи». Однако игрок пропустил занятие, не предоставив никаких объяснений. Ни клуб, ни представители футболиста пока не прокомментировали ситуацию.

Тренировка была частью подготовки «Сантоса» к предстоящему матчу Кубка Судамериканы против «Сан-Лоренсо».

В текущем сезоне Неймар провёл за бразильский клуб 10 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.