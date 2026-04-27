Полузащитник «Милана» Лука Модрич перенёс операцию.
По информации клубной пресс-службы, 40-летнему хавбеку потребовалось хирургическое вмешательство из-за сложного множественного перелома левой скуловой кости.
Сообщается, что операция, которая прошла в клинике Ла Мадоннина в Милане, прошла успешно.
Напомним, что Модрич травмировался в матче против «Ювентуса» (0:0). Теперь он вынужден пропустить остаток клубного сезона.
Ранее была информация, что Модрич будет готов принять участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Хорватии, капитаном которой является полузащитник, выступит в группе с командами Англии, Ганы и Панамы.