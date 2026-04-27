Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил детали травмы нападающего Килиана Мбаппе, который ранее был заменён по ходу матча с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

По итогам медицинского обследования у французского форварда выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. В клубе отметили, что состояние игрока будет находиться под постоянным контролем.

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинскими службами "Реала" Мадрид в отношении нашего игрока Килиана Мбаппе, у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Состояние будет отслеживаться в динамике», — говорится в сообщении «сливочных».

Мбаппе покинул поле на 81-й минуте встречи, что вызвало опасения относительно его участия в оставшейся части сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 27-летний нападающий провёл 28 матчей, забил 24 гола и сделал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету 11 игр, 15 мячей и одна голевая передача.