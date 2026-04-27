Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе больше не выйдет на поле в текущем сезоне из-за травмы.

27-летний нападающий получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Бетиса». Изначально травма не казалась серьёзной, однако позже выяснилось, что она носит более тяжёлый характер. В связи с этим Мбаппе не сможет помочь «сливочным» до конца сезона. Официальное заявление клуб планирует опубликовать в ближайшее время, сообщает El Chiringuito TV.

На данный момент команда под руководством Альваро Арбелоа занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 41 матч во всех турнирах, отметившись 41 забитым мячом и шестью результативными передачами.