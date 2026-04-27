Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о работе Алексея Шпилевского в «Пари НН».

«Вроде команда неплохая, футбол показывает неплохой, а результата нет. Они провели хороший первый тайм против "Спартака": был высокий прессинг, давление, почти ничего не дали сделать "красно‑белым", за исключением полумомента, а затем заработали совсем необязательный пенальти в свои ворота в конце тайма. Им не хватает чуть‑чуть в концовке, подходы у них хорошие, розыгрыш неплохой, но нет исполнителей. Был небольшой всплеск, потом опять на те же рельсы встали. Надо ли менять тренера за три тура до конца — никто не сможет ответить. Ребятам надо отдать должное: они бьются, и нет такого, что у них проходные матчи. Не получается что‑то, ошибки допускают дурацкие.

Шпилевский? У него есть характер, свое мнение, видно, что есть идеи. В молодости у всех есть идеи и горят глаза, возможно, ему не хватает немножко опыта, чтобы наступить себе на кое‑что и не играть в симпатичный футбол. Где‑то закрыться, набрать очки, а потом уже ставить футбол, который тебе нравится. Все же зависит от результата, когда он хотя бы какой‑то есть, чтобы двигаться дальше — это одно, а когда ты перебираешься все время со второго места с конца на третье — любому специалисту тяжело работать», — цитирует Колыванова « Матч ТВ».

Напомним, что за три тура до конца РПЛ «Пари НН» находится в зоне прямого вылета, на 15-й строчке в турнирной таблице.