В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле переиграл «Ахмат» со счетом 2:0.

Первый мяч в этой игре был забит уже на 8-й минуте, когда отличиться смог Александр Соболев. А уже на 11-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество питерцев. Больше голов в этой игре не было.

Результат матча Зенит Санкт-Петербург 2:0 Ахмат Грозный 1:0 Луис Энрике 11' Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Karavaev, Diveev, Santos, Barrios, Kondakov, Sobolev Ахмат: Касинтура, Ulyanov, Sidorov, Ibishev, Cake, Bogosavac, Silva, Samorodov, Pryakhin, Sadulaev, Melkadze

После этой игре «Зенит» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на один балл. «Ахмат» с 32 пунктами идет девятым.