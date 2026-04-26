В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле переиграл «Ахмат» со счетом 2:0.

Александр Соболев

Первый мяч в этой игре был забит уже на 8-й минуте, когда отличиться смог Александр Соболев.  А уже на 11-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество питерцев.  Больше голов в этой игре не было.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит2:0АхматАхматГрозный
1:0 Луис Энрике 11'
Зенит:  Нино,  Вендел,  Луис Энрике,  Педриньо,  Adamov,  Karavaev,  Diveev,  Santos,  Barrios,  Kondakov,  Sobolev
Ахмат:  Касинтура,  Ulyanov,  Sidorov,  Ibishev,  Cake,  Bogosavac,  Silva,  Samorodov,  Pryakhin,  Sadulaev,  Melkadze

После этой игре «Зенит» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на один балл.  «Ахмат» с 32 пунктами идет девятым.