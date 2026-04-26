Бывший главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о результатах своей работе на посту наставника «сине-гранатовых».

«Я очень горжусь. Клуб переживал самый тяжелый период в своей истории. Мы сделали команду конкурентоспособной и выиграли два титула. Мы оставили после себя наследие из молодых игроков, которые сейчас являются основой команды.

Тренировать было намного сложнее, чем играть. Я чувствовал, что могу продолжить работу: мы договорились с Лапортой, но возникла личная проблема с кем-то в клубе, которая нам помешала.

Мы заложили хороший фундамент, на котором сейчас строит работу Флик. Когда я пришел, то многого требовал от нынешнего президента "Барселоны", но после победы в Ла Лиге мои ожидания упали. Мое первое послание было таким: я здесь, чтобы помочь, а не для удовлетворения своего эго», — сказал Хави As.

Напомним, что испанец возглавлял «Барселону» в период с 2021 по 2024 год. Под его руководством «сине-гранатовые» стали чемпионами в сезоне-2022/23 и выиграли Суперкубок Испании.