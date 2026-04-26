Бывший полузащитник «Барселоны» Хави уверен, что Лионель Месси заслуженно получил «Золотой мяч» в 2010 году.

«Месси намного лучше меня как футболист, тут нет никаких сомнений, сравнение абсурдно. Когда он выиграл "Золотой мяч" 2010 года, я почувствовал, что справедливость восторжествовала. Я не чувствую, что меня лишили "Золотого мяча", — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.

В том же году сборная Испании, в которой играл Хави, стала чемпионом мира. Сам Хави занял третье место в голосовании за "Золотой мяч". Второе место досталось бывшему полузащитнику "Барселоны" и сборной Испании Андресу Иньесте.