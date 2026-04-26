«Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
Первый гол на 28-й минуте забил нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа, который удачно замкнул передачу от Реналдо Сефаса. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко реализовал пенальти, назначенный после нарушения правил Бальбоа против защитника «Спартака» Руслана Литвинова. Окончательный счет в пользу «Спартака» установил капитан команды Роман Зобнин, забивший гол на 72-й минуте матча.
Результат матча
После этой победы «Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН», имея в своём активе 22 очка, занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.