Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас чуть‑чуть не все зависит от нас. Задачи те же. Надо набирать 9 очков. Не смотрим на "Краснодар". Если потеряют очки, то потеряют. Нам надо набрать 9 очков.

Концовка, всем тяжело. "Краснодару" тяжело. "Локомотиву" тяжело, мы играли у них дома, к сожалению, не выиграли. Так же и "Динамо" (Махачкала) очень хорошая команда. Все игры тяжелые. Мы боремся за чемпионство, Махачкала — за выживание, все выполняют свои задачи и борются», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Краснодара» на один балл.