В матче 31-го тура Первой лиги России волгоградский «Ротор» и ульяновская «Волга» сыграли вничью.

Команды из Волгограда и Ульяновска за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

«Ротор» с 52 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, «Волга» (36) — тринадцатая.

В параллельной игре новороссийский «Черноморец» в родных стенах неожиданно проиграл саратовскому «Соколу» со счетом 0:1.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Никита Глойдман на 29-й минуте.

«Сокол» набрал 19 очков, но остался на последнем месте в турнирной таблице, «Черноморец» с 29 баллами идет шестнадцатым.