Мадридский «Реал» планирует вернуть в свой состав бывшего полузащитника Нико Паса, который сейчас выступает за итальянский «Комо», сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Нико Пас globallookpress.com

Аргентинский хавбек принадлежал «Реалу» с 2022 по 2024 год, после чего в августе 2024-го перешёл в «Комо».

По данным источника, итальянский клуб намерен сохранить игрока до конца текущего сезона, при этом в его контракте отсутствует пункт о выкупе до завершения кампании. Тем не менее летом мадридцы рассчитывают оформить возвращение футболиста, и сам Пас уже дал согласие на переход.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провёл 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач, являясь лучшим бомбардиром «Комо».