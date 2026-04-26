Пресс-атташе футбольного клуба «Пари НН» Артем Лисовский высказался о возможных изменениях в тренерском штабе команды после поражения от «Спартака» со счетом 1:2 в 27-м туре РПЛ.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Пока что нет официальных заявлений о кадровых перестановках. На данный момент мы не даем комментариев по этому вопросу. Если появятся какие-то новости, мы обязательно сообщим об этом на наших официальных ресурсах», — сообщил Лисовский в интервью «СЭ».

Алексей Шпилевский руководит «Пари НН» с июня 2025 года. В текущем сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 27 матчей.