Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что ЦСКА нужно обратить внимание на отечественных тренеров.

«ЦСКА нужно обратить взор на своих тренеров, которые ничуть не слабее всех этих испанцев, швейцарцев. Игнашевич вполне мог бы справиться с должностью главного тренера ЦСКА. Он все знает там: ментальность, команду.

Это сильный тренер. Чего вы мудрите? Возьмите Игнашевича в ЦСКА. Дайте ему время, и он сделает команду», — заявил Наумов Чемпионату.

Напомним, что Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом прошлого года. Армейцы располагаются на 5-й позиции в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе.