В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Ювентус» не смогли определить сильнейшего.
Подопечные Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Результат матча
МиланМилан0:0ЮвентусТурин
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги (Первис Эступинан 46'), Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи 67'), Лука Модрич (Ардон Ясари 80'), Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Никлас Фуллкруг 62'), Рафаэл Леау (Кристофер Нкунку 81')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Эмиль Хольм 71'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Жереми Бога (Кенан Йылдыз 80'), Хефрен Тюрам (Теун Коопмейнерс 71'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Джонатан Дэвид (Душан Влахович 88'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 80')
Жёлтые карточки: Давиде Бартезаги 38', Первис Эступинан 75' — Андреа Камбьязо 20', Жереми Бога 72', Мануэль Локателли 86'
По итогам этого матча команды остались при своих: «Милан» с 67 очками идет третьим, «Ювентус» (64) — четвертый.