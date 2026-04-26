Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал итог матча с «Торино» (2:2).

«Давайте отдадим должное "Торино" за то, что они верили в себя, проявили энергию и усложнили нам задачу. Мы пытались преодолеть трудности, несмотря на некоторые проблемы, вышедшие на замену игроки делали все, что могли.

Нам нужно было набрать четыре очка в пяти матчах чтобы стать чемпионами, а теперь — три в четырех. Это никогда не бывает легко, но это не значит, что мы не спокойны и не хотим осуществить свою мечту как можно скорее», — цитирует Киву сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Интер» с 79 очками в активе продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, «Торино» (41) — на 13-й позиции.