«Интер» может быть понижен в Серию Б и лишиться двух трофеев из-за скандала с судьями в Италии, сообщает La Stampa.

Футбольный клуб «Интер» globallookpress.com

Глава судейского корпуса итальянской Серии А, Джанлука Рокки, стал фигурантом расследования по подозрению в нарушениях при назначении арбитров на игры с участием «Интера». После начала расследования прокуратурой Милана он ушел в отставку.

Если обвинения подтвердятся, «Интер» может потерять чемпионский титул Серии А и Суперкубок Италии 2024 года. Кроме того, клуб могут оштрафовать или даже исключить из высшего дивизиона чемпионата.