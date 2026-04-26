«Фиорентина» сыграла вничью с «Сассуоло» (0:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

За весь матч хозяева нанесли 5 ударов в створ ворот и подали 7 угловых. «Сассуоло» дважды ударил по воротам соперника и совершил 14 штрафных ударов.

Результат матча Фиорентина Флоренция 0:0 Сассуоло Сассуоло Фиорентина: Давид де Хеа, Даниэле Ругани, Лука Раньери, Роландо Мандрагора ( Якопо Фаццини 67' ), Николо Фаджоли, Шер Ндур, Джек Харрисон ( Джованни Фаббиан 67' ), Альберт Гудмундссон, Манор Соломон, Dodo, Luis Balbo ( Пьетро Комуццо 76' ) Сассуоло: Стефано Турати, Улиссес Гарсия, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато ( Лука Липани 65' ), Кристиан Торстведт, Неманья Матич ( Астер Вранкс 89' ), Арман Лорьенте ( Лука Моро 88' ), Андреа Пинамонти ( M'Bala Nzola 74' ), Исмаэль Коне ( Алиу Фадера 74' ) Жёлтые карточки: Лука Раньери 30', Роландо Мандрагора 57' — Арман Лорьенте 81'

Статистика матча 5 Удары в створ 1 12 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 13 Фолы 12

После этого матча «Фиорентина» занимает 15-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 10-й позиции с 46-ю баллами.