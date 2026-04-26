«Фиорентина» сыграла вничью с «Сассуоло» (0:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А.
За весь матч хозяева нанесли 5 ударов в створ ворот и подали 7 угловых. «Сассуоло» дважды ударил по воротам соперника и совершил 14 штрафных ударов.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция0:0СассуолоСассуоло
Фиорентина: Давид де Хеа, Даниэле Ругани, Лука Раньери, Роландо Мандрагора (Якопо Фаццини 67'), Николо Фаджоли, Шер Ндур, Джек Харрисон (Джованни Фаббиан 67'), Альберт Гудмундссон, Манор Соломон, Dodo, Luis Balbo (Пьетро Комуццо 76')
Сассуоло: Стефано Турати, Улиссес Гарсия, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Лука Липани 65'), Кристиан Торстведт, Неманья Матич (Астер Вранкс 89'), Арман Лорьенте (Лука Моро 88'), Андреа Пинамонти (M'Bala Nzola 74'), Исмаэль Коне (Алиу Фадера 74')
Жёлтые карточки: Лука Раньери 30', Роландо Мандрагора 57' — Арман Лорьенте 81'
После этого матча «Фиорентина» занимает 15-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 10-й позиции с 46-ю баллами.