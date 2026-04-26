Член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра подтвердил, что товарищеская встреча между сборными Египта и России официально утверждена.

«Игра с Россией согласована с ФИФА и состоится на Каирском международном стадионе 29 мая. Мы надеемся, что Салах примет участие, хотя и не уверен, что он будет полностью готов к матчу», — отметил Абу Захра в разговоре с Sport24.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 39 матчей, забив 12 голов и отдав девять результативных передач. В составе сборной Египта 33-летний нападающий забил 65 голов в 113 матчах за всю карьеру.