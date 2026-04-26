Защитник «Зенита» Игорь Дивеев надеется, что форвард питерцев Джон Дуран наберет форму и поможет команде в заключительных турах сезона РПЛ.

Игорь Дивеев globallookpress.com

В среду «Зенит» в рамках РПЛ не смог победить «Локомотив» (0:0). 26 апреля подопечные Сергея Семака примут «Ахмат».

«Почему Дуран пока не может себя проявить? Он из‑за болезни пропустил три дня. Конечно, ему было тяжеловато в матче с "Локомотивом". Надеюсь, он будет прибавлять, наберет форму и поможет нам в последних четырех турах», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» арендовал Дурана у «Аль‑Насра» в феврале. Соглашение истекает в конце сезона. За сине-бело-голубых форвард провел восемь матчей и забил два мяча.