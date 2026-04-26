Руководство «Баварии» не рассматривает вариант с продажей защитника Альфонсо Дэвиса в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мюнхенский клуб не намерен расставаться с 25-летним канадцем, несмотря на появлявшиеся слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед». Рассмотреть уход игрока в «Баварии» готовы только в случае получения действительно заманчивого предложения.

Сам Дэвис также не проявляет желания менять команду. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2030 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.