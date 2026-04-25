В матче 34-го тура итальянской Серии А «Верона» и «Лечче» сыграли вничью.
За 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.
Результат матча
ВеронаВерона0:0ЛеччеЛечче
Верона: Лоренцо Монтипо, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап (Николас Валентини 51'), Андриас Эдмундссон, Мартин Фресе, Жан-Даниэль Акпа (Санди Ловрич 62'), Роберто Гальярдини, Антуан Бернед, Томаш Суслов (Амин Сарр 62'), Кирон Боуи, Rafik Belghali
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Джамиль Зиберт, Габи Жан, Данило Филипе Мело Вейга, Омри Гандельман (Умар Нгом 59'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Никола Штулич (Валид Шеддира 60'), Ламек Банда (Конан Н’Дри 80'), Сантьяго Пьеротти
Жёлтые карточки: Жан-Даниэль Акпа 52', Николас Валентини 82' — Лассана Кулибали 12', Юльбер Рамадани 67'
«Верона» с 19 очками осталась на предпоследнем, девятнадцатом месте в турнирной таблице, «Лечче» (29) — 17-й.