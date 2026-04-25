В матче 34-го тура итальянской Серии А «Верона» и «Лечче» сыграли вничью.

За 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.

Результат матча

Верона Верона 0:0 Лечче Лечче

Верона: Лоренцо Монтипо, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап ( Николас Валентини 51' ), Андриас Эдмундссон, Мартин Фресе, Жан-Даниэль Акпа ( Санди Ловрич 62' ), Роберто Гальярдини, Антуан Бернед, Томаш Суслов ( Амин Сарр 62' ), Кирон Боуи, Rafik Belghali

Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Джамиль Зиберт, Габи Жан, Данило Филипе Мело Вейга, Омри Гандельман ( Умар Нгом 59' ), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Никола Штулич ( Валид Шеддира 60' ), Ламек Банда ( Конан Н’Дри 80' ), Сантьяго Пьеротти

Жёлтые карточки: Жан-Даниэль Акпа 52', Николас Валентини 82' — Лассана Кулибали 12', Юльбер Рамадани 67'