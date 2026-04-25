В матче регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» на выезде победила «Торонто» со счетом 2:1.

На голы Алексея Миранчука со штрафного и Тристана Муюмбы хозяева ответили только точным ударом Эмилио Аристисабаля.

Отметим, что россиянин уже пятый раз в текущем сезоне смог поразить ворота соперников.

Результат матча

Торонто Торонто 1:2 Атланта Юнайтед США. MLS

0:1 Алексей Миранчук 48' 0:2 Тристан Муюмба 67' 1:2 Emilio Aristizabal 71'

Торонто: Лука Гавран, Кобэ Франклин, Zane Monlouis, Бенхамин Кушчевич ( Lazar Stefanovic 20' ), Алонсо Коэльо ( Jules-Anthony Vilsaint 72' ), Хосе Сифуэнтес ( Derrick Etienne Jr. 30' ), Джонатан Осорио, Рахим Эдвардс, Даниэль Шаллои, Джошуа Сарджент ( Malik Henry 72' ), Emilio Aristizabal ( Antone Bossenberry 72' )

Атланта Юнайтед: Лукас Адриан Ойос, Элиас Баэс, Хуан Беррокаль, Стиан Грегерсен, Аджани Фортьюн, Алексей Миранчук ( Матиас Галарса 77' ), Тристан Муюмба, Cayman Togashi ( Эммануэль Латте Лат 27' ), Luke Brennan ( Фафа Пико 59' ), Cooper Sanchez ( William James Reilly 77' ), Matthew Edwards

Жёлтые карточки: Стиан Грегерсен 38' (Атланта Юнайтед), Cooper Sanchez 45+2' (Атланта Юнайтед)