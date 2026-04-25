В матче регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» на выезде победила «Торонто» со счетом 2:1.
На голы Алексея Миранчука со штрафного и Тристана Муюмбы хозяева ответили только точным ударом Эмилио Аристисабаля.
Отметим, что россиянин уже пятый раз в текущем сезоне смог поразить ворота соперников.
Результат матча
ТоронтоТоронто1:2Атланта ЮнайтедСША. MLS
0:1 Алексей Миранчук 48' 0:2 Тристан Муюмба 67' 1:2 Emilio Aristizabal 71'
Торонто: Лука Гавран, Кобэ Франклин, Zane Monlouis, Бенхамин Кушчевич (Lazar Stefanovic 20'), Алонсо Коэльо (Jules-Anthony Vilsaint 72'), Хосе Сифуэнтес (Derrick Etienne Jr. 30'), Джонатан Осорио, Рахим Эдвардс, Даниэль Шаллои, Джошуа Сарджент (Malik Henry 72'), Emilio Aristizabal (Antone Bossenberry 72')
Атланта Юнайтед: Лукас Адриан Ойос, Элиас Баэс, Хуан Беррокаль, Стиан Грегерсен, Аджани Фортьюн, Алексей Миранчук (Матиас Галарса 77'), Тристан Муюмба, Cayman Togashi (Эммануэль Латте Лат 27'), Luke Brennan (Фафа Пико 59'), Cooper Sanchez (William James Reilly 77'), Matthew Edwards
Жёлтые карточки: Стиан Грегерсен 38' (Атланта Юнайтед), Cooper Sanchez 45+2' (Атланта Юнайтед)
«Атланта» с семью очками располагается на 13‑й позиции. «Торонто» (13) — шестой.