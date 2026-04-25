Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался об игре с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.

«Я также получаю много инструкций от Бруну. На каждой тренировке, после тренировок, иногда до тренировок. Что бы он ни сказал тебе, просто сделай это, не думай дважды. Я очень благодарен возможности быть рядом с ним. Он великолепен. Он мой партнёр по команде. Конечно, я всегда поддерживаю своих партнёров по команде. Да, он должен получить награду лучшему игроку сезона», — приводит слова Шешко Sky Sports.

В текущем сезоне 31-летний Фернандеш провел 32 матчах, забил восемь мячей и сделал 19 ассистов.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.