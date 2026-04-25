Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении москвичей от «Крыльев Советов» (0:2).

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Третье место от "Локомотива" пока не уплывает. Понятно, что борьба будет до конца. Обидно только, что с "Зенитом" (0:0) играют хорошо, а потом едут в Самару и не находят сил на победу. Настрой влияет, может, эйфория после хорошего матча — думают, что с "Крыльями" справятся. А с такими командами ещё тяжелее играть.

За весну "Спартак" набрал очки, чуть приблизился, а "Балтика" и ЦСКА были на тех же позициях. У "Локомотива" был момент, когда могли на первое место выйти, но сыграли вничью с "Ахматом", а теперь борьба только за третье», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

«Крылья Советов» поднялись из зоны стыковых встреч и теперь занимает 12-е место в РПЛ, набрав 26 очков. «Локомотив» с 49 баллами по-прежнему на третьем месте.