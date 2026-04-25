В 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас».  Команды сыграют 25 апреля на стадионе «Энфилд Роуд».  Начало в 17:00 мск.

«Ливерпуль» замыкает топ-5 и пока что забирает последнюю путевку в Лигу чемпионов от АПЛ.  Однако за 5 туров до конца команда Арне Слота еще не упрочнила свои позиции настолько, чтобы быть до конца уверенной в результате.

«Кристал Пэлас» — это неприятный соперник для «Ливерпуля» в текущем сезоне.  Ранее «красные» трижды обожглись в матчах с ним.  Напомним, что «мерсисайдцы» проиграли «орлам» в матче за Суперкубок, уступили в АПЛ и потерпели крупное поражение в Кубке лиги.  Удастся ли хозяевам переломить ситуацию и ответить «Кристал Пэлас» за прошлые обиды?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.74.
  • Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», на его победу они дают 1.52, на победу «Пэлас» предлагают 5.60, на ничью можно поставить за 4.70.
  • Искусственный интеллект предсказал, что на этот раз «Ливерпуль» выиграет, а счет будет 2:0 в его пользу.

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляциюСмотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.